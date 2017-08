JUVE, VICINO L'ACCORDO PER HÖWEDES

28 agosto 2017

Dopo diversi giorni di trattativa, la Juve è pronta a chiudere per Benedikt Howedes, il giocatore chiesto da Allegri per completare il reparto difensivo. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per la definizione totale dell'affare, visto che i bianconeri hanno praticamente raggiunto l'intesa con lo Schalke 04: il tedesco, classe 1988, arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un'operazione da 15 milioni di euro complessivi.