JUVE, VERTICE MATUIDI-PSG

31 luglio 2017

L'arrivo di Neymar al Psg costringerà il club transalpino a cedere qualche giocatore per fare cassa. Fra i primi nella lista dei partenti c'è Blaise Matuidi, centrocampista con il contratto in scadenza nel 2018. Sul giocatore c'è da tempo la Juve, pronta ad offrire fino a 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni è in programma un incontro fra il Psg e l'agente del giocatore Mino Raiola per fare il punto della situazione.