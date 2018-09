JUVE, UFFICIALE IL RINNOVO DI PINSOGLIO

27/09/2018

Juventus e Carlo Pinsoglio avanti insieme. Il terzo portiere dei bianconeri, con cui ha vinto sette scudetti consecutivi, ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2020. Un premio per l’apporto alla squadra del 28enne, che è una pedina preziosissima per i bianconeri sia nella lista campionato sia in quella Champions in quanto "ctp", cioè giocatore formato nel vivaio.