JUVE, TRE TERZINI IN PARTENZA: MAROTTA PENSA A GHOULAM

28 dicembre 2017

Secondo Tuttosport la sfida tra Napoli e Juventus è anche sul mercato. I bianconeri, tra gennaio e giugno, dovranno far fronte all'addio di più di un terzino: Alex Sandro, Asamoah e Lichtsteiner sono in partenza, e per sostituirli Marotta sta pensando di soffiare agli azzurri Ghoulam, fresco di rinnovo. Lo scontro è anche sulle alternative, con Vrsaljko e Darmian primi nomi della lista dei desideri di entrambe le squadre. Difficile vedere il primo tornare in Italia, per l'azzurro chance più alte se lo United riuscisse a mettere le mani su Alex Sandro.