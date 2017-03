JUVE, TOLISSO: "VOCI DI MERCATO FANNO PIACERE"

31 marzo 2017

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Lione Tolisso - che tanto piace alla Juve - ha commentato le voci di mercato che da tempo lo accompagnano: "Non mi disturbano. Sono all'OL, sono concentrato totalmente su questo finale di stagione. Ci sono ancora due mesi molto importante. Ovviamente mi fanno enorme piacere ma non mi disturbano".