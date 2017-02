JUVE-TOLISSO, IL LIONE VUOLE 40 MLN

28 febbraio 2017

Prosegue il pressing della Juve per Corentin Tolisso. I bianconeri restano in pole per il centrocampista, ma l'accordo sul prezzo resta ancora lontano. Stando a Tuttosport, infatti, il Lione continua a chiedere almeno 40 milioni per il giocatore. Una cifra che Marotta & Co. stanno cercando di abbassare inserendo nella trattativa Lemina come contropartita tecnica.