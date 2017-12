JUVE, TENTATIVO PER CHIESA

26 dicembre 2017

Dopo Bernardeschi, la Juve prova a strappare alla Fiorentina anche Federico Chiesa. Un tentativo che parrebbe vano, dato che i viola non hanno alcuna intenzione di trattare con i bianconeri per il giovane talento. Il giocatore non è in vendita nonostante la corte serrata, oltre che della Juventus, anche del Napoli.