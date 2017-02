JUVE, SU TOLISSO C'É ANCHE L'INTER

4 febbraio 2017

L'edizione odierna di Tuttosport parla di una complicazione nella trattativa Corentin Tolisso-Juventus. Ci sarebbe stato negli ultimi giorni un inserimento dell'Inter nella trattativa per il francese, con emissari nerazzurri a Lione per la partita contro il Marsiglia, per vedere pregi e difetti del centrocampista ventiduenne.