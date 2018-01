JUVE, STRISCIONE DEI TIFOSI: "MARCHISIO NON SI TOCCA"

16 gennaio 2018

I tifosi della Juventus hanno fatto sentire subito il loro parere in merito a un'eventuale cessione di Claudio Marchisio. A Vinovo, stamattina, come riportato da Premium Sport, alcuni tifosi bianconeri hanno espresso in maniera chiara il concetto con uno striscione: "Non si tocca Marchisio. Resta con noi". Tutto è nato dopo le voci di ieri, volevano un possibile approdo del Principino in America, nella MLS.