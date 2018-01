JUVE, STRETTA PER HAN E PELLEGRI

23 gennaio 2018

Mentre Inter e Roma infiammano il mercato, la Juve continua a lavorare sottotraccia per piazzare alcuni colpi in prospettiva. Sul fronte Han si registra un'accelerata, con Marotta intenzionato ad acquistare subito il nordcoreano e di lasciarlo poi a maturare altrove (Cagliari o Sassuolo). Ma non è tutto qui. La gara col Genoa è stata infatti l'occasione per parlare del futuro di Pellegri. Il baby attaccante piace molto ai bianconeri, che sarebbero pronti a sborsare 25 mln.