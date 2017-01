JUVE, SPUNTA L'IDEA QUAISON

26 gennaio 2017

Un occasione che la Juventus non intende lasciarsi sfuggire è quella legata a Robin Quaison. Lo svedese del Palermo è in scadenza con la società rosanero e con ogni probabilità il suo contratto non verrà rinnovato. Il club bianconero si è interessato a lui, con Beppe Marotta che ne ha discusso con il presidente Zamparini. L'offerta della Juve si aggira intorno ai 3 milioni di euro.