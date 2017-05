JUVE, SPUNTA L'IDEA INIESTA

23 maggio 2017

Dalle colonne del Corriere della Sera rimbalza una clamorosa indiscrezione di mercato sulla Juventus. I bianconeri avrebbero messo infatti gli occhi su Andres Iniesta, in scadenza di contratto col Barcellona nel 2018. Al momento si tratta solo di una suggestione, ma per convincere il faro blaugrana Marotta potrebbe contare sul supporto di Dani Alves, pronto a intervenire per fare da sponsor alla Juve.