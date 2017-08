JUVE, SPUNTA HOEWEDES

24 agosto 2017

Pochi giorni alla fine del mercato e anche la Juventus è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Allegri: un difensore centrale e un terzino sinistro, viste le difficoltà ad anticipare il rientro di Spinazzola dall'Atalanta. I bianconeri hanno fatto un sondaggio con lo Schalke 04 per Benedikt Hoewedes, che piace anche all'Inter. Per il ruolo di terzino, invece, piace Ricardo Pereira del Porto.