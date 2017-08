JUVE: SPINAZZOLA, L'ATALANTA RESISTE

22 agosto 2017

La Juventus non ha risolto il caso Spinazzola con l'Atalanta. Niente di fatto dai nuovi contatti tra Marotta e Luca Percassi per provare a sbloccare la situazione e procedere con la partenza del giocatore direzione Torino. L'Atalanta continua a mantenere la sua posizione rigida in merito: nessun segnale d'apertura dunque da parte dei nerazzurri.