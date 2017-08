JUVE, SPINAZZOLA CI SPERA ANCORA

31 agosto 2017

Non è ancora chiuso il capitolo Spinazzola-Juve. Il giocatore spera ancora di riuscire a convincere l'Atalanta a liberarlo e in giornata il suo agente dovrebbe tornare alla carica con la famiglia Percassi per parlare nuovamente della questione. La Juve non vuole forzare la mano e non effettuerà alcun nuovo intervento. Tutto, dunque, ora è nelle mani del giocatore e della Dea.