JUVE, SI VA VERSO LA PERMANENZA DI KEAN

15/08/2018

Moise Kean dovrebbe restare alla Juventus almeno fino al prossimo gennaio. Come si legge sulle colonne di ‘Tuttosport’, i bianconeri non hanno ricevuto proposte veramente interessanti per il talento ex Verona che potrebbe quindi restare a Torino per allenarsi con i tanti big bianconeri con la speranza di ritagliarsi un piccolo spazio.