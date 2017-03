JUVE, SI TRATTA MERET CON L'UDINESE

3 marzo 2017

Il Corriere dello Sport rivela che la partita tra Udinese e Juventus di domenica sarà l'occasione per le due società per discutere del trasferimento di Alex Meret a Torino. Il portiere di proprietà del club dei Pozzo in prestito alla Spal, dove sta disputando una strepitosa stagione, piace molto alla società di Corso Galileo Ferraris, che ha già proposto 5 milioni di euro. La Juventus deciderà poi se girarlo in prestito ad un club di Serie A che lo faccia giocare con continuità oppure trattenerlo accanto a Buffon e Neto.