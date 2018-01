JUVE, SI MONITORA WILSHERE

22 gennaio 2018

La Juve tiene sempre sotto controllo le occasioni a parametro zero. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, i bianconeri starebbero monitorando la trattativa di Jack Wilshere con l'Arsenal per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Se l'accordo non dovesse andare in porto, Marotta sarebbe pronto a inserirsi e a chiudere col giocatore.