JUVE, SI CHIUDE PER MATUIDI

15 agosto 2017

Smaltita la delusione Supercoppa, sono giorni caldi per il mercato della Juve. Anzi, caldisismi. Entro la fine della settimana, infatti, i bianconeri chiuderanno per il tanto agoniato centrocampista. Alla fine si tratterà di Blaise Matuidi, roccioso mediano del Psg, da tempo nel mirino dei bianconeri. Addirittura il francese potrebbe essere a disposizione di Allegri sabato per il debutto in campionato col Cagliari.