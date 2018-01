Juve, si cerca il vice Szczesny nel dopo-Buffon: Perin si candida

19 gennaio 2018

Gli ultimi capitoli del meraviglioso libro di Gigi Buffon devono ancora essere scritti, ma probabilmente a giugno il capitano bianconero metterà il punto finale. La Juve ha già in casa il suo sostituto: Wojciech Szczęsny . Il 27enne polacco ha ampiamente dimostrato di meritare l'eredità di Buffon, ma la dirigenza bianconera vuole affiancargli un altro numero uno , nel senso letterale del termine. Un portiere in grado di competere con Szczęsny. Il nome segnato sul taccuino dalla coppia Paratici-Marotta è Mattia Perin , che non fa mistero delle sue intenzioni: "La Juve è un top club mondiale, chiunque vorrebbe giocare lì - ha detto a Premium -. Adesso però non penso al mercato, penso alla salvezza con il Genoa. Difficoltà a giocare con un altro portiere forte? Nessuna".

A 25 anni compiuti da poco, con due operazioni al ginocchio alle spalle, Mattia Perin vuole una nuova sfida. Del Genoa è capitano e bandiera, ha la pelle a strisce rossoblu, ma l'idea della Juve lo affascina. "Al futuro penso poco - ha dichiarato -, devo pensare a migliorare, sulla Juve non me la sento di rispondere, posso solo dire che è un top club che piacerebbe a chiunque" ha aggiunto. La "candidatura" è partita, insomma.



Di sicuro, gli infortuni sono alle spalle: "Qualcosa ti tolgono, ma ti aiutano anche a crescere. Sono un uomo più maturo e ho imparato a prendermi più cuurca del mio corpo. Buffon? E' un campionissimo e un amico, in Nazionale mi ha sempre dato tanti consigli. Io il suo erede in Nazionale? In Italia ci sono tanti portieri bravi. Io devo crescere".