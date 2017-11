JUVE, SFIDA AL REAL PER ARRIZABALAGA

16 novembre 2017

La Juve inizia a pensare concretamente al dopo Buffon. I bianconeri, forti già della presenza di Szczesny in organico, hanno messo nel mirino Kepa Arrizabalaga, portiere in forza all’Athletic Bilbao e già nel giro della nazionale spagnola. Sul giocatore però non ci sarebbe solo la Juve: anche il Real Madrid, secondo il portale Fichajes.com, sarebbe pronto a sferrare l’assalto in vista di luglio, quando Arrizabalaga si sarà svincolato a costo zero dall’Athletic Bilbao dopo la scadenza del contratto.