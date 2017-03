JUVE, RUGANI PIACE ALL'ARSENAL

1 marzo 2017

Dopo il pressing del Real Madrid su Chiellini e Bonucci, ora anche l'Arsenal si muove per un difensore della Juventus. É Daniele Rugani, che ha scalato la gerarchia delle preferenze di Massimiliano Allegri in questa stagione, diventando un elemento importantissimo nello scacchiere bianconero. I Gunners hanno già provato a portare in Inghilterra l'ex Empoli a gennaio, senza riuscirci, ma in estate potrebbe tentare un nuovo affondo.