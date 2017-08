JUVE, RINCON PER SPINAZZOLA

3 agosto 2017

La Juve non ha mollato l'idea di portare Leonardo Spinazzola subito a Torino e non aspettare un altro anno come da accordi con l'Atalanta. Per convincere la Dea, la Signora ha proposto Rincon (che piace molto a Gasperini) con un contributo sul suo ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione. Lo scrive la Gazzetta.