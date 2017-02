JUVE: REAL, CHELSEA E CITY INSIDIANO BONUCCI

26 febbraio 2017

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un forte interessamento del Real Madrid per Leonardo Bonucci. I Blancos starebbero accelerando per portare il difensore della Juventus in Spagna, strappandolo all'agguerrita concorrenza di Manchester City e Chelsea. La valutazione del numero 19 bianconero è di 60 milioni di euro.