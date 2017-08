JUVE, RAIOLA AL LAVORO PER MATUIDI

2 agosto 2017

Continua la ricerca della Juve a un centrocampista che possa migliorare la qualità della mediana di Allegri. Sfumato Matic, giocatore che il tecnico bianconero aveva messo in cima alle sue preferenze, i campioni d'Italia stanno provando ad accelerare con il Psg per Matuidi sfruttando l'esigenza dei parigini di vendere qualche giocatore per far fronte alla spesa "fuori norma" per Neymar. In queste ore dovrebbe arrivare in Francia Mino Raiola con l'intento di fare una prima chiacchierata con il ds Antero Henrique sulla questione Verratti. L'occasione sarà buona, però, per provare a limare la distanza con la Juve e arrivare alla cessione ai bianconeri di Matuidi.