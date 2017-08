JUVE, PROPOSTO KRYCHOWIAK DEL PSG

8 agosto 2017

Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco classe 1990 del Psg, sarebbe stato offerto alla Juventus. L'indiscrezione è riportata da Calciomercato.com secondo cui il giocatore, arrivato a Parigi lo scorso anno per 30 milioni (con 19 presenze e zero gol collezionato nell'intera stagione), vorrebbe andare a giocare in Italia o Spagna (dove ha già vestito la maglia del Siviglia). Krychowiak, però, non convincerebbe del tutto la dirigenza bianconera.