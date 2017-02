JUVE, PROPOSTO A PIRLO IL RUOLO DI AMBASCIATORE

19 febbraio 2017

L'edizione odierna di Tuttosport riporta in prima pagina l'intenzione della Juventus di offrire ad Andrea Pirlo il ruolo di ambasciatore della società. Una volta terminata l'esperienza nell'MLS, alla fine del 2017, i bianconeri vorrebbero riportarlo in Italia per fargli ricoprire un ruolo simile a quello di Trezeguet, che rappresenta la Juventus nell'ambito marketing.