JUVE, PRONTO L'ASSALTO A DE SCIGLIO

9 marzo 2017

Lo stallo societario del Milan è un'occasione per la Juventus per approfondire il discorso con Mattia De Sciglio. Il terzino, lanciato proprio da Massimiliano Allegri nella sua esperienza rossonera, è l'obiettivo numero uno per le fasce, considerando la duttilità del giocatore, capace di giocare sia sulla destra sia sulla sinistra. Le alternative sono rappresentate da Silvan Widmer dell'Udinese ed Andrea Conti dell'Atalanta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.