JUVE, PRONTO IL RILANCIO PER MATUIDI

1 agosto 2017

La Juve stringe i tempi per Matuidi. Stando a Tuttosport, nei prossimi giorni Raiola è atteso a Parigi per incontrare i dirigenti del Psg. L'obiettivo del procuratore del centrocampista è quello di convincere il club a cedere il suo assistito. Per Matuidi la Juve è disposta ad alzare l'offerta che finora non aveva mai superato i 15 mln.