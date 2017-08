JUVE: PRIORITA' A CANCELO O SPINAZZOLA

7 agosto 2017

La Juve sta pensando di puntellare la difesa, ma più che al centrale, si pensa al terzino destro. Un ruolo per il quale sono in corsa Cancelo e Spinazzola, con il secondo che sarebbe in realtà il preferito. Ma bisognerà convincere l'Atalanta. Per il portoghese, invece, il Valencia chiede 25 milioni di euro.