JUVE, PRESSING SU TIELEMANS

14 marzo 2017

Secondo quanto riferisce ilbianconero.com, la Juventus avrebbe avviato i contatti con l'entourage di Youri Tielemans, centrocampista dell'Anderlecht. Il belga ha sciolto gli ultimi dubbi in merito alle sue qualità, convincendo tutto l'ambiente bianconero che ora non vuole lasciarselo scappare. L'Anderlecht non lo lascia partire per meno di 20-25 milioni di euro, considerando l'interesse di maggiori club europei.