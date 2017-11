JUVE, PRESSING FENERBAHCE SU KHEDIRA

18 novembre 2017

Secondo Mynet Spor il Fenerbahce vorrebbe convincere Sami Khedira a trasferirsi in Turchia. L'allenatore Kocaman stima il centrocampista della Juve ed è alla ricerca di un vero leader ma è difficile, se non impossibile, che Allegri possa privarsi di una pedina fondamentale come Khedira a gennaio.