JUVE, PRELAZIONE PER TOLISSO

25 febbraio 2017

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus avrebbe chiesto ed ottenuto dal Lione una sorta di corsia preferenziale per Corentin Tolisso. In sostanza, se la società francese deciderà di cedere il centrocampista, il club bianconero verrà interpellato per primo. Il presidente del Lione Aulas chiede 40 milioni cash, la Juve offre meno, cercando di inserire Lemina nella trattativa.