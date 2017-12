JUVE, PJACA VERSO L'ESTERO: SCHALKE, ZENIT O MONACO

30 dicembre 2017

Prende sempre più corpo l'ipotesi prestito per Marko Pjaca, talento della Juve da poco tornato arruolabile dopo un lungo infortunio e impiegato recentemente con la squadra Primavera. Il croato ha bisogno di giocare e dunque, come ammesso dallo stesso Allegri, potrebbe partire a gennaio. Su di lui, secondo La Stampa, c'è lo Schalke 04, ma si sono fatti vivi anche altri club come Zenit e Monaco. In Italia sono pronte a fare un tentativo Atalanta, Sampdoria e Sassuolo.