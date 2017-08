JUVE, PIU' SANCHES DI STROOTMAN

21 agosto 2017

Se per quanto riguarda la difesa, Garay e Spinazzola sono coloro sui quali si sta lavorando maggiormente in questo finale di mercato, la Juve potrebbe inserire un altro tassello a centrocampo oltre a Matuidi. I nomi caldi di questi giorni sono quelli di Renato Sanches e Kevin Strootman. A Torino preferirebbero l'olandese, ma non sarà facile accordarsi con la Roma. Più facile arrivare al portoghese, che il Bayern Monaco cederebbe in prestito.