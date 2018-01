JUVE, PER PJACA PROVA AD INSERIRSI IL WOLFSBURG

2 gennaio 2018

Marko Pjaca è vicinissimo alla cessione in prestito. Lascerà la Juve per andare a giocare con continuità dopo l'infortunio al ginocchio. Il club bianconero ha raggiunto l'accordo con lo Schalke 04, ma il croato, sequanto quanto riferito da Sky, preferirebbe invece il Wolfsburg, pronto a muoversi per superare la concorrenza della società di Gelsenkirchen.