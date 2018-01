JUVE, PER EMRE CAN CONTRATTO DI 5 ANNI

5 gennaio 2018

La Juventus ha fiducia di poter arrivare ad Emre Can. Dall'Inghilterra arrivano conferme sull'accordo tra il club bianconero e il centrocampista tedesco, che però sbarcherà a Torino in estate e non, come si ipotizza in questi giorni, già a gennaio. Secondo il 'Guardian', i campioni d'Italia hanno offerto al 23enne giocatore in scadenza di contratto con il Liverpool un contratto di cinque anni e un ingaggio di 85mila sterline a settimana, ovvero circa 5 milioni di euro all'anno. I colloqui tra la Juventus e i rappresentanti di Can sono, secondo il quotidiano britannico, 'positivi'. I Reds hanno già messo le mani sul sostituto: Naby Keita, prelevato dal Lipsia.