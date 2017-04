JUVE, PASSI AVANTI PER TOLISSO

17 aprile 2017

Continua il corteggiamento della Juve per Tolisso. Il giocatore piace molto a Marotta, ma visto il costo elevato del cartellino (40 milioni) occorre muoversi con grande cautela. Il calciatore non piace soltanto alla Juve e la trattativa non sarà semplice. Stando a Premium Sport, al momento l'operazione è in "fase di caricamento" e le possibilità che la prossima stagione il centrocmapista francese vesta la maglia bianconera sono del 55%.