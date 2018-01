JUVE, PARTE LA TRATTATIVA CON CAN

8 gennaio 2018

Adesso ci siamo: la Juve ha ufficialmente dato il via all'operazione che porterà Emre Can in bianconero. Non adesso, ma a giugno. Marotta e Paratici hanno aspettato la settimana della sosta di campionato per avvertire, come da prassi, il Liverpool non solo dell'interesse per il giocatore, ma anche dell'intenzione di contattarlo per discutere l'offerta. Che, in sisntesi, si baserà su un contratt quinquennale a 5 milioni di euro più bonus a stagione.