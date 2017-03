JUVE, PARTE L'ASSALTO A SANCHEZ

3 marzo 2017

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, Alexis Sanchez sembra sempre più propenso a lasciare l'Arsenal a fine stagione. La Juventus sta monitorando la situazione ed ha pronti 30 milioni per riportare il cileno in Italia. I Gunners sono costretti a cedere il giocatore per non rischiare di perderlo a parametro zero nel 2018.