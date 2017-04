JUVE, PARATICI A DORTMUND PER MBAPPE

13 aprile 2017

Dopo il colpo col Barcellona, la Juve resta vigile sul mercato in vista delle operazioni estive. In particolare, Paratici si sarebbe recato a Dortmund per vedere da vicino alcuni giocatori del Borussia e del Monaco. Nel dettaglio, sul taccuino del direttore sportivo bianconero ci sarebbero Kylian Mbappe, Lemar, Fabinho e Weigl.