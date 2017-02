JUVE, OCCHI SU MELEGONI DELL'ATALANTA

4 febbraio 2017

La Juventus guarda, come sempre, al futuro. La società bianconera, dopo l'acquisto di Caldara dall'Atalanta, che arriverà in bianconero nel 2018, potrebbe pescare ancora in casa orobica. Il nuovo nome nel mirino della società di Corso Galileo Ferraris è quello di Filippo Melegoni, centrocampista classe 1999, già lanciato da Giampiero Gasperini nel calcio dei grandi.