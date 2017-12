JUVE, OBIETTIVO VAN DIJK

24 dicembre 2017

Con Höwedes ancora fermo ai box, la Juve continua a sondare il mercato a caccia di un difensore per rinforzare la rosa. E nel mirino bianconero sarebbe tornato Virgil van Dijk. L'olandese del Southampton non è stato convocati per la partita contro l'Huddersfield e presto potrebbe salutare la Premier.