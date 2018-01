JUVE, NUOVO OBIETTIVO: BARTRA DEL DORTMUND

24 gennaio 2018

Nuovo obiettivo di mercato per la Juventus. Il club bianconero ha messo gli occhi su Marc Bartra. Cresciuto nel Barcellona, ora al Borussia Dortmund, può fare sia il difensore centrale sia l’esterno, è dotato di ottima fisicità e buona tecnica. La Juventus, come riportato da Tuttosport, lo sta seguendo e potrebbe affondare il colpo nel caso, a giugno, non venisse riscattato Howedes e arrivassero offerte congrue per Rugani dalla Premier League.