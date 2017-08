JUVE: NUOVO NO DEL LIVERPOOL PER EMRE CAN

13 agosto 2017

Il Liverpool continua a fare muro nei confronti della Juve, interessata al centrocampista Emre Can. Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, i Reds avrebbero respinto una offerta superiore ai 25 milioni di euro del club bianconero per il nazionale tedesco di origini turche. Emre Can è in scadenza di contratto il prossimo anno ed è l'obiettivo principale della Juve per rinforzare il suo centrocampo.