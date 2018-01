JUVE, NO AL GENOA PER BENTANCUR

25 gennaio 2018

La Juve si tiene stretta Rodrigo Bentancur. Nell'ambito delle trattative con i bianconeri per Pietro Pellegri, il Grifone avrebbe chiesto il prestito dell'uruguaiano, ma Marotta avrebbe risposto picche. Il giocatore piace molto ad Allegri, che per la mediana non vuol mollare nemmeno Stefano Sturaro.