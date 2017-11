JUVE, NIENTE GALATASARAY PER ASAMOAH

9 novembre 2017

Kwadkwo Asamoah non lascerà la Juve a gennaio. Lo sostiene Calciomercato.com che ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo del Galatasaray, la squadra che sembrava poter strappare ai bianconeri l'esterno ghanese. "E' vero che l'abbiamo trattato ma al momento e per gennaio non possiamo fare nulla, perchè esiste una nuova regola in Turchia che limita l'acquisto di calciatori stranieri. E' impossibile che Asamoah arrivi da noi a gennaio" ha detto Cenk Ergun.