JUVE, NEDVED: "SCHICK CI INTERESSA"

4 maggio 2017

Ai microfoni dell'emittente ceca 'o2 tv', Pavel Nedved non nasconde il grande interesse dei bianconeri per Patrik Schick. "Posso confermare che stiamo interessati a lui e certamente continueremo ad esserlo. Dipenderà da quello che lui e il suo agente sceglieranno di fare" - ha spiegato il vicepresidente - Schick è il classico giocatore che sa stare in più posizioni in campo, può giocare in vari ruoli. Ha tecnica, velocità e fisico. Ha tutto per un attaccante. Il futuro è suo: deve solo tenere la testa a posto, e se lo farà avrà una grande carriera. Ha tutto per diventare il migliore".