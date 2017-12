JUVE, MOU CHIEDE AIUTO A POGBA PER PORTARE DYBALA ALLO UNITED

31 dicembre 2017

Una doppietta a Verona per scacciare via un periodo buio: Paulo Dybala è tornato a brillare con la maglia della Juventus ma sul suo conto continuano le indiscrezioni di mercato. In particolare, dall’Inghilterra il Daily Mirror racconta della passio di José Mourinho per l'attaccante argentino e pur di portarlo al Manchester United, Mou starebbe chiedendo aiuto anche ad un ex bianconero ora ai red devils: Paul Pogba, grande amico di Dybala. Lo United starebbe pensando ad un’offerta da 90 milioni di sterline da portare sul tavolo della trattativa coi bianconeri, quasi cento milioni di euro.