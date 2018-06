JUVE, MORATA: "JUVE? PER ORA NON SO NULLA"

4 giugno 2018

Alvaro Morata e Simone Zaza un tempo condividevano anche la stessa camera in ritiro ai tempi della Juventus. Adesso lo spagnolo è a Torino in vacanza con la moglie Alice mentre Zaza è con la Nazionale. "Siamo qui per partecipare a una festa di compleanno - ha precisato Morata come racconta Tuttosport - La Juve? Vediamo, per ora non so nulla del mio futuro. Chelsea o Atletico? In questo momento penso soltanto alle vacanze”.